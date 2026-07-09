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        Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde taklit spor malzemesi ele geçirildi

        Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde 5 bin 420 taklit forma ve spor ayakkabı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde taklit spor malzemesi ele geçirildi

        Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde 5 bin 420 taklit forma ve spor ayakkabı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Karapürçek, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 7 milyon 350 bin lira olan farklı markalara ait 4 bin 466 taklit takım forması ile 3 milyon 330 bin lira değerinde çeşitli markalarda sahte 954 spor ayakkabı ele geçirildi.

        Operasyona ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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