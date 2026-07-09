Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde taklit spor malzemesi ele geçirildi

Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde 5 bin 420 taklit forma ve spor ayakkabı ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.



Karapürçek, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 7 milyon 350 bin lira olan farklı markalara ait 4 bin 466 taklit takım forması ile 3 milyon 330 bin lira değerinde çeşitli markalarda sahte 954 spor ayakkabı ele geçirildi.



Operasyona ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

