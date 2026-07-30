Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı

        Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 02:01 Güncelleme:
        Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Adapazarı-Karasu çevre yolunun Küpçüler Mahallesi mevkisinde A.İ.Ç'nin kullandığı 54 ABF 642 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.


        Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"

        Benzer Haberler

        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu Kaza...
        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu Kaza...
        Belediye Başkanının Tapu Müdürlüğünde tartıştıktan sonra gelen kepçeler "pl...
        Belediye Başkanının Tapu Müdürlüğünde tartıştıktan sonra gelen kepçeler "pl...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta sentetik uyuşturucu ele geçiril...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta sentetik uyuşturucu ele geçiril...
        Feci kazada ölen hafızın cenaze namazını imam olan babası kıldırdı 3 gün so...
        Feci kazada ölen hafızın cenaze namazını imam olan babası kıldırdı 3 gün so...
        Tapu personeliyle tartışan belediye başkanı, kurumun önünü kazdırdı
        Tapu personeliyle tartışan belediye başkanı, kurumun önünü kazdırdı
        Sakarya'da Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Sakarya'da Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı