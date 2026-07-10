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        Sakarya'da bir minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da bir minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Sakarya'da bir minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da bir minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İlçede durdurulan minibüste, 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Gözaltına alınan sürücü Z.A. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca araca 25 bin 250 lira idari para ve 15 gün trafikten men cezası uygulandı.

        İşlemleri tamamlanan 9 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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