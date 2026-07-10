Sakarya'da bir minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. İlçede durdurulan minibüste, 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Z.A. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca araca 25 bin 250 lira idari para ve 15 gün trafikten men cezası uygulandı. İşlemleri tamamlanan 9 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

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