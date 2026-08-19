Sakarya'da çıkan yangında 2 katlı villanın çatı katında hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanık Mahallesi Orta Sokak'ta C.K'ye ait 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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