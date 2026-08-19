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        Sakarya'da çıkan yangında 2 katlı villanın çatı katında hasar oluştu

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı villada hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 02:59 Güncelleme:
        Sakarya'da çıkan yangında 2 katlı villanın çatı katında hasar oluştu

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı villada hasar meydana geldi.

        Yanık Mahallesi Orta Sokak'ta C.K'ye ait 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çatı katında hasar oluşan villada itfaiye ekiplerinin yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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