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        Sakarya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 02:10 Güncelleme:
        Sakarya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Çiğdem Yaylası'ndan kent merkezine seyreden, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan H.T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        H.T'nin cenazesi cumhuriyet savıcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan A.D. ise ambulansla aynı hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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