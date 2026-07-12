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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

        Sakarya’nın Geyve ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Belpınar Mahallesi’nde bahçesine ıhlamur toplamaya giden Rafet Aslantürk’ün (66) kullandığı traktör, geri manevra sırasında eğimli arazide devrildi.


        Devrilen traktörün altında kalan Aslantürk'ü fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aslantürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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