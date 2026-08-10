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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 00:42 Güncelleme:
        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

        Sakarya’nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.


        Hendek Çamlıca Mahallesi Taşoluk mevkisinde İ.A’nın (68) kullandığı traktör devrildi.


        İ.A, devrilen traktörün altında kaldı.


        Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.A’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


        İ.A’nın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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