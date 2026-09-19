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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Erenler ve Sapanca ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, A.Ç. (26), E.A. (26), E.A. (22), K.T. (32), D.T. (31) ve O.M. (32) gözaltına alındı.

        Aramalarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 3,39 gram kokain, 557 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerden A.Ç. ve D.T. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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