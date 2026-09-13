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        Sakarya'da iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Sakarya'da iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Çark Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda fidan dağıtıldı.

        Stantlarda personeller tarafından iklim değişikliği ve çevre bilincine ilişkin bilgilendirilen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a mektup gönderdi, çocuklara ise kek ve balon dağıtıldı.

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        Vatandaşlar, stantlar haricinde cadde üzerinde bulunan direklere yapıştırılan karekodları da cep telefonlarından tarayarak karşılarına çıkan içeriklerden bilgi aldı.

        Çocuk Hakları İl Komitesine üye çocuklar da etkinlikte vatandaşlarla çevre ve iklim krizine ilişkin röportajlar yaptı.

        Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görevli Murat Şimşek, AA muhabirine, Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bilinçlendirme faaliyeti düzenlediklerini ifade etti.

        İklim değişikliği ve çevre bilincinin, çocukları, aileleri ve toplumu doğrudan ilgilendirdiğini dile getiren Şimşek, halihazırda bu konulara duyarlı olan vatandaşların günlük hayatlarına da bu bilinci aşılamaya çalıştıklarına değindi.

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        Etkinliklere ve dijital bağımlılıkla ilgili bilgilendirici çalışmalar da hazırladıklarına değinen Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Caddemizin ışıklandırma direklerine karekod yapıştırdık. Bu karekodu okuttuğunuz zaman dijital dünyada geçirdiğimiz zamanda yaptığımız dijital israfa yönelik verilere ulaşabiliyoruz. Ayrıca standımızda çocukların dijital dünyada geçirdikleri zaman ve bu zamanın ne kadar israfa sebebiyet verdiğine dair mülakat formu hazırladık. Sayın bakanlarımız Mahinur Özdemir Göktaş ve Murat Kurum'a halkımızın istek ve dileklerini izah edebilecekleri de bir mesaj kutusu koyduk."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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