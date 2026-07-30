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        Sakarya'da kamyonun otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun otomobilin üzerine devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Sakarya'da kamyonun otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun otomobilin üzerine devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        İznik'ten Sakarya istikametine seyreden Ö.S. idaresindeki 16 H 7537 plakalı şeftali yüklü kamyonun, Mekece Mahallesi mevkisinde rampa aşağı inerken frenleri boşaldı.

        Kontrolden çıkan kamyon, aynı istikamette giden O.A. yönetimindeki 16 APA 71 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobili yaklaşık 50 metre sürükleyen kamyon, takla atıp yol kenarındaki toprak yamaca çarparak durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden itfaiye erlerince kurtarılan kamyonun sürücüsü Ö.S. ile hafif yaralanan otomobilin sürücüsü O.A. ve aracında bulunan yolcular S.M.A, F.A, C.T, G.Ç. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle İznik-Pamukova kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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