Sakarya'da Kuzey Köprüsü'nün temeli atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Yazlık Katlı Kavşak Projesi'nin yapım sürecinde ve sonrasında ulaşım yükünü hafifletmek için projelendirdiği Kuzey Köprüsü'nün temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1600 metrelik yeni duble yol üzerinden yolcuların Yazlık Kavşağı'na girmeden şehir merkezine taşıyacak olan 3 ayaklı, 2 açıklıklı ve 43 metre uzunluğuna sahip köprü de çalışmalar devam ediyor.

Törende konuşan Vali Rahmi Doğan, kentte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Valilik makamı olarak tüm belediyelerimizin yanındayız. Sakarya ve hemşehrilerimiz için ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bugün temelini attığımız güzergah, ulaşım açısından son derece kıymetli yol. Yenikent bölgesine kayacak trafik yoğunluğunun artacağını öngörüyoruz. Metrobüs projesiyle bu noktada ilk adımı atmıştık. Şimdi yeni yatırımları da hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da projeyi Yenikent'in nüfus yoğunluğu, kapılarını açacak Şehir Hastanesi ve Yeni Yazlık Kavşağı'nı baz alarak planladıklarını ifade ederek, binlerce sürücünün bu köprüyle evine, işine, okuluna güvenle ve rahat şekilde yolculuk yapabileceğini kaydetti.

Alemdar, şehir genelinde devam eden yatırımlara ilişkin de bilgi vererek, "Her gün, her hafta şehrimizin farklı noktalarında bir program gerçekleştiriyor, temel atıyor, tanıtım yapıyor, yeni hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Şu anda hizmete aldığımız ve saha çalışmalarının devam ettiği 80'in üzerinde projemiz var. Belediye hizmet binamızın çalışmaları başladı, Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nde kaba inşaatı tamamladık. Yazlık Kavşağı'ndaki çalışmalarımız devam ediyor, Sapanca Gölü'ndeki çalışmalarımızı da tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

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AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya'nın da konuşma yaptığı programa, Adapazarı Kaymakamı Musa Sarı, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, STB Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Erdal Erdem, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.