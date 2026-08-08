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        Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Sabırlı Mahallesi Çubuklu mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iş makineleri ve vatandaşların su tankerleriyle destek verdiği müdahale sonucu yangını söndürdü.

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