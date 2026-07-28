Sakarya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yuşa Gül (19) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı.

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