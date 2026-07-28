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        Sakarya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yuşa Gül (19) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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