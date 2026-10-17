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        Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını

        Sakarya’nın Kocaali ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Sakarya Caddesi’nde C.A.U. idaresindeki 54 NB 266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Y’ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan Perihan Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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