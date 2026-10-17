Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Giriş: 17.10.2026 - 16:53 Güncelleme:
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Sakarya Caddesi’nde C.A.U. idaresindeki 54 NB 266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Y’ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan Perihan Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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