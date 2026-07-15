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        Sakarya'da otoyolda uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 zanlı tutuklandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan ve içinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 araçta yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Sakarya'da otoyolda uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 zanlı tutuklandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan ve içinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 araçta yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen 2 araca Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde operasyon düzenlendi.

        Araçlarda yapılan aramada 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 40 poşet ele geçirildi.

        Yakalanan 3 şüpheliden A.Ü. (54) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.G. (54) ve M.A. (48) ise adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A. ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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