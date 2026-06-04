Sakarya'da özel gereksinimli çocuklar için "oyuncak kütüphanesi" açıldı

Sakarya Serdivan Özel Eğitim Anaokulu'nda "oyuncak kütüphanesi" açıldı.





Sakarya Özel Eğitime Muhtaç Çocukları Koruma Derneği'nin katkılarıyla küçük adımlarla büyük mutluluklar inşa etmek, çocukların dünyasını oyunla ve neşeyle renklendirme amacıyla yaptırılan "oyuncak kütüphanesinde" özel gereksinimli öğrencilere yönelik materyaller yer alıyor.



Öğrencilerin gösterisiyle başlayan açılış programında konuşan Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer, özel eğitimde görev alan yönetici ve öğretmenlerin çaba ve gayretlerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Başer, çalışmanın güzel olduğunu belirterek, derneğe ve destek verenlere teşekkür etti.



Okul Müdürü Ahmet Göktaş, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılara "oyuncak kütüphanesi"yle ilgili bilgi verdi.



Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Uçar, Sakarya Özel Eğitime Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Başkanı Gülsen Öziş ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, okul yöneticileri, öğretmenler ile bağışçılar katıldı.

