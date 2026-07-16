Sakarya'da sahilde çıkan yangında karavan ve motosiklet kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde park halindeki karavan ve motosiklet yandı.



Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler Plajı'ndaki karavan parkında R.Ş'ye ait çekme karavanda tüpten kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Alevler karavanın yanındaki A.A'ya ait motosiklete de sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince diğer karavanlara sıçramadan söndürülen yangında, karavan ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

