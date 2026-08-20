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        Sakarya'da üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi öldü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 00:45 Güncelleme:
        Sakarya'da üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi öldü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde 45 yaşındaki Aziz D'ye üvey oğlu A.Y.F. (15) henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan ve ambulansla ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Aziz D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan A.Y.F. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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