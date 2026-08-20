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        Sakarya'da üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişi defnedildi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Sakarya'da üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişi defnedildi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Hamitabat Mahallesi'nde üvey oğlu A.Y.F'nin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren Aziz Dönmez'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi.

        Dönmez'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kazımpaşa Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Bu arada, gözaltına alınan A.Y.F'nin adli sürecinin sürdüğü öğrenildi.

        Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde dün üvey oğlu A.Y.F'nin (15) tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Aziz Dönmez (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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