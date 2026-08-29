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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 kök Hint keneviri, 86 gram esrar maddesi, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan jelatin ve buzdolabı poşeti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler S.Ö. (36) ve S.Ö. (48) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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