Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 kök Hint keneviri, 86 gram esrar maddesi, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan jelatin ve buzdolabı poşeti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.Ö. (36) ve S.Ö. (48) hakkında adli işlem başlatıldı.
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