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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında etkisini artıran hava sıcaklıkları nedeniyle toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı.

        Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Denetleme ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak denetimlerde, toplu taşıma araçlarında klima kullanımı incelendi.

        Millet Bahçesi önünde kurulan denetim noktasında, şehir içi belediye otobüsleri ile ilçeler arası ve şehir içi özel halk otobüslerinde kontroller gerçekleştirildi.

        Denetimlerde ekipler, araçlarda klimaların aktif olarak çalışıp çalışmadığını kontrol ederken, sürücülere de özellikle günün en sıcak saatlerinde klimaların kesinlikle kapatılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

        Denetimlerde klima sisteminde arıza tespit edilen araçlar hakkında tutanak düzenlenerek gerekli raporlar hazırlandı, arızaların en kısa sürede giderilmesi konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

        - Serdivan Belediyesi ile KADEM Sakarya Temsilciliği işbirliği prototkolü imzaladı

        Serdivan Belediyesi ile KADEM Sakarya Temsilciliği arasında, kadınların güçlendirilmesi, aile kurumunun desteklenmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve sosyal gelişime katkı sunacak ortak çalışmaların yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Çelik ile KADEM Sakarya Temsilcisi Av. Gülben Demircan Babaoğlu tarafından imzalanan protokol törenine, KADEM heyeti de katıldı.

        Protokol kapsamında, kadın, aile ve toplum yararına yönelik eğitim faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları, farkındalık programları ile kültürel ve sosyal etkinliklerin, ilgili kurumların koordinasyonunda planlanarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, aile kurumunun korunmasının ve kadınların sosyal yaşamda daha etkin rol almasının güçlü toplumun inşasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, belediye olarak toplumun her kesimine dokunan, sosyal dayanışmayı güçlendiren ve ortak değerleri yaşatan çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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