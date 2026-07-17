Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Keşfedilen Yetenek Umut Dolu Gelecek" projesiyle ilçelerde çocuk ve gençlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Keşfedilen Yetenek Umut Dolu Gelecek" projesiyle ilçelerde çocuk ve gençlerle buluşacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek program kapsamında kurulacak gençlik eğitimi istasyonlarında çocuk ve gençler, farklı branşları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

        Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, bisiklet, geleneksel Türk okçuluğu, dövüş sporları, tiyatro-drama, resim, müzik ve teknoloji atölyesi gibi birçok alanda gerçekleştirilecek etkinliklerle gençlerin ilgi ve yetenekleri keşfedilecek.

        Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek projenin programı şu şekilde:

        "17 Temmuz Cuma: Geyve/Doğantepe, 20 Temmuz Pazartesi: Taraklı/Hacı Yakup, 22 Temmuz Çarşamba: Pamukova/Şeyh Varmaz, 24 Temmuz Cuma: Karapürçek/Hocaköy, 27 Temmuz Pazartesi: Akyazı/Uzunçınar, 29 Temmuz Çarşamba: Hendek/Kargalı Hanbaba, 31 Temmuz Cuma: Söğütlü/Akçakamış, 3 Ağustos Pazartesi: Ferizli/Seyifler, 5 Ağustos Çarşamba: Karasu/Karamüezzinler, 7 Ağustos Cuma: Kocaali/Açma Başı ve 10 Ağustos Pazartesi: Kaynarca/Kayacık."

        - "Bağlam Temelli Soru Yazım Çalıştayı" Başladı

        Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bağlam Temelli Soru Yazım Çalıştayı" düzenleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Soner Savak'ın katılımıyla düzenlenen çalıştay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerini geliştirmek, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini destekleyen bağlam temelli soru hazırlama çalışmalarına katkı sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

        19 Temmuz'da sona erecek çalıştaya, farklı branşlardan 55 öğretmen ile 17 akademisyen katılıyor.

        - Serdivan'da yol çalışmaları sürüyor

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

        Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen program doğrultusunda, ulaşımı güçlendirme faaliyetleri yürütülüyor.

        Yazlık Mahallesi 4445. Sokak'ta asfalt serimi gerçekleştirildi, mahallelerde yol bakım, onarım ve altyapı çalışmaları sürüyor.

        Hizmetlerle yol ağının güçlendirilmesi ve ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve

        Benzer Haberler

        Skor değil kardeşlik kazandı: Bosnalı genç yetenekler Sakarya'da sevgiyle k...
        Skor değil kardeşlik kazandı: Bosnalı genç yetenekler Sakarya'da sevgiyle k...
        Sakarya, yılın ilk 6 ayında otomotiv üretimini ve ihracatını artırdı
        Sakarya, yılın ilk 6 ayında otomotiv üretimini ve ihracatını artırdı
        Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor
        Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor
        Sakarya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansı...
        Sakarya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansı...
        Park halindeki karavan alevlere teslim oldu
        Park halindeki karavan alevlere teslim oldu
        Kansere yenik düşen Uzman Çavuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Kansere yenik düşen Uzman Çavuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı