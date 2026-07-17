Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Keşfedilen Yetenek Umut Dolu Gelecek" projesiyle ilçelerde çocuk ve gençlerle buluşacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek program kapsamında kurulacak gençlik eğitimi istasyonlarında çocuk ve gençler, farklı branşları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.



Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, bisiklet, geleneksel Türk okçuluğu, dövüş sporları, tiyatro-drama, resim, müzik ve teknoloji atölyesi gibi birçok alanda gerçekleştirilecek etkinliklerle gençlerin ilgi ve yetenekleri keşfedilecek.



Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek projenin programı şu şekilde:



"17 Temmuz Cuma: Geyve/Doğantepe, 20 Temmuz Pazartesi: Taraklı/Hacı Yakup, 22 Temmuz Çarşamba: Pamukova/Şeyh Varmaz, 24 Temmuz Cuma: Karapürçek/Hocaköy, 27 Temmuz Pazartesi: Akyazı/Uzunçınar, 29 Temmuz Çarşamba: Hendek/Kargalı Hanbaba, 31 Temmuz Cuma: Söğütlü/Akçakamış, 3 Ağustos Pazartesi: Ferizli/Seyifler, 5 Ağustos Çarşamba: Karasu/Karamüezzinler, 7 Ağustos Cuma: Kocaali/Açma Başı ve 10 Ağustos Pazartesi: Kaynarca/Kayacık."



- "Bağlam Temelli Soru Yazım Çalıştayı" Başladı



Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bağlam Temelli Soru Yazım Çalıştayı" düzenleniyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Soner Savak'ın katılımıyla düzenlenen çalıştay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerini geliştirmek, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini destekleyen bağlam temelli soru hazırlama çalışmalarına katkı sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.



19 Temmuz'da sona erecek çalıştaya, farklı branşlardan 55 öğretmen ile 17 akademisyen katılıyor.



- Serdivan'da yol çalışmaları sürüyor



Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor.



Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen program doğrultusunda, ulaşımı güçlendirme faaliyetleri yürütülüyor.



Yazlık Mahallesi 4445. Sokak'ta asfalt serimi gerçekleştirildi, mahallelerde yol bakım, onarım ve altyapı çalışmaları sürüyor.



Hizmetlerle yol ağının güçlendirilmesi ve ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor.



