Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da İŞKUR tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine 1211 kişilik istihdam desteği sağlanacak.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarına ilçelerde belirlenen kontenjanlara göre bahçede çalışmak üzere 411 güvenlik görevlisi ve 800 temizlik personeli alınacağı bildirildi.

İstihdam edilecek personelin 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlangıcı olan 7 Eylül tarihinde göreve başlayacağı belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, vatandaşlara kamuda istihdam fırsatı sunarak aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü açıklarını desteklediklerini ifade etti.

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Başvurular, 24-28 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne ya da İŞKUR e-Şube üzerinden yapılabilecek.

- Karasu'da asfalt tesisi hizmete girdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde asfalt plenti tesisi açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, yatırımın bölgeye hizmet verecek bir tesis olduğuna değindi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Lütfi Bayraktar da tesisin hayata geçmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Açılış törenine, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Karasu Belediyesince yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla 30 dönümlük araziye inşa edilen tesiste 80 ton kapasiteli 3 beton silosu yer alıyor.

Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesi bulunan tesisin, Kocaali ve çevre ilçelerin yol çalışmalarına da katkı sağlaması hedefleniyor.

- SAÜ Rektörü Al mazbatasını aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Hamza Al, mazbatasını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan teslim aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özvar'dan mazbatasını alan Hamza Al, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Özvar'a teşekkür etti.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Al, araştırma üniversitesi kimliğini daha nitelikli ve sürdürülebilir bir değere taşımayı hedeflediklerini belirterek, üniversiteyi uluslararası alanda daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.