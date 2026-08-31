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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Şehir Hastanesi altyapı hattı çalışmalarının gelecek hafta tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Şehir Hastanesi altyapı hattı çalışmalarının gelecek hafta tamamlanması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) altyapı inşası yapılan Sakarya Şehir Hastanesi'nde 2 bin metrelik ana bağlantı yapımı gelecek hafta bitirilecek.

        Daha önce inşa edilen 2 bin 300 metrelik içme suyu ve 1600 metrelik kanalizasyon hattı, tamamlanacak hatla ana şebekeye bağlanacak.

        Hastanede çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yetkililerden bilgi aldı.

        - Adapazarı Orhangazi Caddesi'nde alt geçit yapılması planlanıyor

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        Adapazarı ilçesinde Orhangazi Caddesi'nde yapılması planlanan alt geçit için ihale süreci tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent merkezine giriş noktalarından olan Orhangazi Caddesi için planlanan "TEK Kavşağı" projesinin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, "Hedefimiz, şehrimizin girişinde yaşanan trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak ve hemşehrilerimize kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmaktır." ifadelerini kullandı.

        Alt geçit yapımı sırasında trafik yoğunluğuyla karşılaşılabileceğini belirten Alemdar, vatandaşlardan anlayış beklediklerini, ulaşımın aksamaması için planlama yapacaklarını aktardı.

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        - SUBÜ'de Uygulamalı Bilimler Fakültesinin adı değiştirildi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesinin isminin, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildiği bildirildi.

        SUBÜ'den yapılan açıklamada, üniversite tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) iletilen taleplerde fakültenin adıyla üniversitenin isminin aynı olmasının resmi yazışmalarda sorunlara yol açtığı bildirildi.

        Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman ile Finans ve Bankacılık bölümlerinin genellikle İktisadi ve İdari Bilimler ya da İşletme fakültelerinde yer aldığı aktarılan açıklamada, eski fakülte adının kamu ve özel sektör işe alımları, kurum sınavları ve burs başvurularında tanınırlık sorunu oluşturduğu ifade edildi.

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        Açıklamada, iş dünyası paydaşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda fakültenin ticaret, finans ve yönetim odaklı akademik yapısının "İşletme ve Yönetim Bilimleri" ismiyle daha açık ifade edileceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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