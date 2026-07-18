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        Sapanca Gölü'ndeki yeşil alg oluşumunun su kalitesini etkilemediğini bildirdi

        İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sapanca Gölü için kurulan bilim kurulunda görevli Prof. Dr. Meriç Albay, gölde görülen alg oluşumuna ilişkin, özellikle mevsim değişikliği döneminde su altı sıcaklığının artmasından dolayı dar alanda meydana gelen oluşumun halk sağlığı için olumsuz etkisinin olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Sapanca Gölü'ndeki yeşil alg oluşumunun su kalitesini etkilemediğini bildirdi

        İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sapanca Gölü için kurulan bilim kurulunda görevli Prof. Dr. Meriç Albay, gölde görülen alg oluşumuna ilişkin, özellikle mevsim değişikliği döneminde su altı sıcaklığının artmasından dolayı dar alanda meydana gelen oluşumun halk sağlığı için olumsuz etkisinin olmadığını bildirdi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gölden alınan numunenin incelenmesi için İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Laboratuvarı'na gönderildiği kaydedildi.

        Açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda oluşan yapının yeşil alg türü (Mougeotia, Chlorophyta) olduğu ve Sapanca Gölü'nde daha önceki yıllarda yaşanan sıcaklık değişimleriyle aralıklarla gözlemlendiğinin tespit edildiği belirtilerek, ekiplerin sürekli olarak takip ettiği su kalitesinde herhangi bozulmaya rastlanmadığı anlatıldı.

        Alınan su numunelerinin günlük olarak tüm parametreleriyle değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Parametre değerlerinde olumsuz değişime rastlanmayan Sapanca Gölü su sağlığı açısından Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olma özelliğini koruyor." ifadesi kullanıldı.

        - "Su sağlığına olumsuz etkisi yoktur"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Meriç Albay, alınan su numunelerinde yapılan mikroskop incelemesinde oluşan yapının filamentli yeşil alg türüne ait olduğunu gözlemlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Özellikle mevsim değişikliği döneminde su altı sıcaklığının artmasından dolayı dar alanda meydana gelen oluşumun halk sağlığı için olumsuz etkisi yoktur. Yakından takip edilmesi gereken alg türünün yayılmasını önlemek için bölgenin rutin olarak kontrol edilmesi ve su kirliliğine neden olacak faaliyetlerin kısıtlanması gerekmektedir."

        Albay, son yıllarda yaşanan su seviyesindeki düşüşün bu durumun ortaya çıkmasına neden olabileceğini kaydederek, bu gibi oluşumların meydana gelme nedenlerinden birinin de su seviyesinin azalması olduğunu aktardı.

        Özellikle kıyı kesimlerinde su seviyesinin düşmesi ve buna karşın su sıcaklığının artmasının alg türünün artışına neden olabileceğine dikkati çeken Albay, "Sapanca Gölü'nde aralıklarla gözlemlediğimiz bu yapının şu an su sağlığına olumsuz etkisi yoktur. Gölden alınan numuneler ve parametre değerleri de bu durumu desteklemektedir. Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesini korumak için suyun kirlenmesine müsaade etmeden tasarruflu kullanıma özen göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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