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        Türkiye MTB Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

        Sakarya, 22-23 Ağustos'ta Bölgesel Türkiye Dağ Bisikleti (MTB) Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Türkiye MTB Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

        Sakarya, 22-23 Ağustos'ta Bölgesel Türkiye Dağ Bisikleti (MTB) Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek organizasyona 197 sporcu katılacak.

        Organizasyonda sporcular, iki gün boyunca hem kendi bölgelerinin şampiyonu olabilmek hem de genel klasmanda Türkiye şampiyonluğuna ulaşabilmek için pedal çevirecek.

        Federasyon tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen yeni yarışma formatı kapsamında sporcular, tek organizasyonda iki farklı şampiyonluk unvanı için mücadele edecek.

        Şampiyonaya, bölgesel etap yarışlarında kendi kategorilerinde ilk beşe giren sporcular ile Türkiye Kupası etaplarında ilk üç sırayı elde eden isimler katılacak. Yarışların sonunda hem bölge şampiyonları hem de Genel Klasman Bölgesel Türkiye şampiyonları belirlenecek.

        Organizasyonda 1. Bölge Şampiyonları Turkuaz Mayo'nun, 2. Bölge Şampiyonları Yeşil Mayo'nun, 3. Bölge Şampiyonları Sarı Mayo'nun ve Genel Klasman Bölgesel Türkiye Şampiyonları ise Beyaz Mayo'nun sahibi olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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