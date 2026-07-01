Batman ve Siirt sınırındaki buğday ekili alan yandı

Siirt'in Kurtalan ile Batman'ın Kozluk ilçeleri sınırında çıkan yangında buğday ekili alan yandı.



Kurtalan'ın Yanarsu ile Kozluk'un Oyuktaş köyleri sınırındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına, çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.



Ekiplerin ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1000 dekarlık buğday ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

