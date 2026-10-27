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        Dede yadigarı marangozhaneyi yaşatmak için yıllar sonra tezgahın başına geçti

        FECRİ BARLIK - Siirt'te dede yadigarı mesleği ve marangozhaneyi yaşatmak isteyen 74 yaşındaki Remzi Marangoz, yıllar sonra başına geçtiği tezgahta üretimi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Dede yadigarı marangozhaneyi yaşatmak için yıllar sonra tezgahın başına geçti

        FECRİ BARLIK - Siirt'te dede yadigarı mesleği ve marangozhaneyi yaşatmak isteyen 74 yaşındaki Remzi Marangoz, yıllar sonra başına geçtiği tezgahta üretimi sürdürüyor.

        Marangoz'un dedesi, kentteki tarihi Marangozlar Çarşısı'nda bulunan dükkanda yaklaşık 130 yıl önce üretime başladı. Zamanla üretime bu mesleğe ilgi duyan babası da katıldı.

        Marangoz, henüz 2 yaşındayken annesini kaybettikten sonra babasının omzunda geldiği bu dükkanda serilen tahtalar üzerinde uyuyarak ve tahta parçalarıyla oynayarak zaman geçirdi.

        Meslekle çocukluk yıllarında tanışan Marangoz, okullu olduktan sonra da ders çıkışlarında babasının yanına giderek ona yardım etti.

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        Dönemin "sanat okulu"nda ağaç işleri alanında eğitim gören Marangoz, eğitimini tamamladıktan sonra farklı kurum ve kuruluşlarda 37 yıl görev yapıp, 2011 yılında emekli oldu.

        Marangoz, babasının 1980 yılında vefatının ardından ağabeyinin sürdürdüğü aile mesleğine, ağabeyinin de 2014 yılında hayatını kaybetmesi üzerine yeniden döndü.

        Soyadıyla özdeşleşen mesleği yaşatmak için ailesinden yadigar kalan ve ağabeyinin de vefatıyla kapanan marangozhaneyi 12 yıl önce yeniden açan Marangoz, tezgahın başına geçti.

        Ailenin bu mesleği sürdürecek son temsilcisi olan Marangoz, ahşaptan masa, sehpa, sandalye ve koltuk ayakları, çekiç ve tokmak gibi el aletleri için saplar ve eski tarım aletleri için parçalar üretiyor.

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        - "Tanıdıklarımız, 'Bu dükkanı açık gördüğümüz zaman seviniyoruz.' diyorlar"

        3 çocuğu, 5 torunu bulunan Remzi Marangoz, AA muhabirine, annesinin vefatının ardından tanıştığı bu mesleğin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Marangoz, ağabeyi vefat ettikten sonra dükkanın kapandığını belirterek, "O zaman gelip dükkanı ben açtım ve o zamandan beri de burayı açık tutuyorum. Bu dükkanın 130 yıllık mazisi var. Dedemden ve babamdan kalmadır. Kapanmaması için emekli olduktan sonra günlerimi burada geçiriyorum. Amacım para kazanmaktan ziyade mesleği sürdürmek ve dükkanı açık tutmaktır. Tanıdıklarımız, 'Bu dükkanı açık gördüğümüz zaman seviniyoruz.' diyorlar. Çünkü eskiyi anımsatıyor. Arkadaşlar geliyor, eski dönemleri anlatıyorlar. Dükkanı açma amacım budur, yani kapanmasın. Çocuklarım farklı yerlerde çalışıyorlar. Benden sonra çocuklarım bu mesleği öğrenecek değil. Cenabıhak ömür verdiği sürece bu dükkanı açık tutacağım." diye konuştu.

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        Mesleğe ilişkin unutamadığı anılarının olduğunu belirten Marangoz, lisede eğitim gördüğü dönemde babasının tabut ürettiğini, ona yardımcı olmak için tabutları yeşile boyadığını anlattı.

        "Babamdan tabut istiyorlardı. Babam el işiyle tabut yapıyordu, ben de boyuyordum. Talebeler, bilhassa kızlar ellerimi boyalı görünce korkuyorlardı. Niye korktuklarını sorduğumda, 'Sen tabut boyamışsın.' diyorlardı. Ben de hepimizin bir gün öleceğini söylüyordum." ifadelerini kullanan Remzi Marangoz, bu mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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