Eruh'ta engellilere elektrikli tekerlekli sandalye desteği

Siirt'in Eruh ilçesinde 10 engelliye elektrikli tekerlekli sandalye verildi.





Işığa Dokun Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğince yürütülen "Çanakkale'de Dedesi Yatan Hiç Kimse Bu Ülkenin Üvey Evladı Değildir" projesi kapsamında temin edilen elektrikli tekerlekli sandalyeler, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı koordinesinde Eruh Belediyesi'nde düzenlenen programla ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırıldı.



AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik her çalışmanın büyük önem taşıdığını söyledi.



Toplumun tüm kesimlerinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara destek vermesi gerektiğini belirten Mavi, "Teslim ettiğimiz elektrikli tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı projede emeği geçen derneğimiz başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.



Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zerrin Arslan, AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, AK Parti Urla İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Oğuz, AK Parti Eruh İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazan Çiftçi ve dernek başkanı Mehmet Erdem katıldı.

