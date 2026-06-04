Siirt Belediyesince asansörlerin denetimi yapıldı

Siirt Belediyesince, asansörlerin denetimi gerçekleştirildi.





Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mevzuatı kapsamında yetkili kuruluşlarca yapılan kontrollerde 130 asansör kırmızı etiketli (güvensiz), 8 asansör sarı etiketli (kusurlu), 32 asansör mavi etiketli (hafif kusurlu) ve 12 asansör yeşil etiketli (güvenli) olarak tespit edildiği bildirilen açıklamada, 27 asansör için tutanak düzenlendiği aktarıldı.



Açıklamada, güvensiz olarak değerlendirilen asansörler için gerekli idari ve yasal işlemlerin başlatıldığı, eksikliklerin giderilmemesi halinde bu asansörlerin kullanıma kapatılacağı bildirildi.​​​​​​​



Bina ve site yönetimlerinin periyodik kontrol yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan etiket renklerini kontrol etmeleri ve kırmızı etiketli asansörleri kullanmamaları istendi.

