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        Siirt Belediyesince asansörlerin denetimi yapıldı

        Siirt Belediyesince, asansörlerin denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Siirt Belediyesince asansörlerin denetimi yapıldı

        Siirt Belediyesince, asansörlerin denetimi gerçekleştirildi.


        Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.


        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mevzuatı kapsamında yetkili kuruluşlarca yapılan kontrollerde 130 asansör kırmızı etiketli (güvensiz), 8 asansör sarı etiketli (kusurlu), 32 asansör mavi etiketli (hafif kusurlu) ve 12 asansör yeşil etiketli (güvenli) olarak tespit edildiği bildirilen açıklamada, 27 asansör için tutanak düzenlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, güvensiz olarak değerlendirilen asansörler için gerekli idari ve yasal işlemlerin başlatıldığı, eksikliklerin giderilmemesi halinde bu asansörlerin kullanıma kapatılacağı bildirildi.​​​​​​​

        Bina ve site yönetimlerinin periyodik kontrol yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan etiket renklerini kontrol etmeleri ve kırmızı etiketli asansörleri kullanmamaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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