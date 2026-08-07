Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki hastaya açık kalp ameliyatı (baypas) yapıldı.



Kentte yaşayan 56 yaşındaki A.K. ile 78 yaşındaki M.S. nefes darlığı ve artan göğüs ağrısı şikayetiyle farklı tarihlerde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.



Yapılan tetkiklerde A.K'nin kalp damarlarında ileri derecede darlık, M.S'nin ise üç damarının tıkalı olduğu tespit edildi.



Kardiyoloji ve kalp ve damar cerrahisi uzmanlarının ortak değerlendirmesi sonucunda ameliyat edilmelerine karar verilen hastalara, birer gün arayla kalp ve damar cerrahisi uzmanları Op. Dr. Mücahit Polat ve Op. Dr. Mehmet Ali Dala tarafından İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen ekibin desteğiyle açık kalp ameliyatı yapıldı.



Başarıyla geçen ameliyatların ardından sağlığına kavuşan iki hasta, normal servise alındı.



Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, yaptığı açıklamada, hastaların birkaç gün içerisinde taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.



Ekiplere teşekkür eden Yolbaş, "Siirt'te açık kalp ameliyatlarının yapılmaya başlanmasıyla ileri düzey kalp cerrahisi gerektiren hastaların önemli bir kısmının başka illere sevk edilmeden kendi şehirlerinde tedavi edilebilmesinin önü açılmış oldu." ifadesini kullandı.

