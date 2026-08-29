Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt Emniyet Müdürü Özdemir'den Kurtalan'da esnaf ziyareti

        Siirt Emniyet Müdürü Özdemir'den Kurtalan'da esnaf ziyareti

        Siirt İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Kurtalan ilçesinde esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Siirt Emniyet Müdürü Özdemir'den Kurtalan'da esnaf ziyareti

        Siirt İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Kurtalan ilçesinde esnafla bir araya geldi.

        Ziyaretleri kapsamında ilçeye gelen Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen ve esnafı ziyaret eden Özdemir, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Vatandaşlarla görüşmesinde trafik kurallarının önemine değinen Özdemir, "Trafik kurallarına uymak hepimizin sorumluluğudur. Özellikle ehliyetsiz araç kullanılmaması, motosiklet sürücülerinin kask takması gerekiyor. Kurallara uyulması konusunda değerli vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz." dedi.

        REKLAM

        Özdemir, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Baykan'da Kalems Dağı'nda yangın
        Baykan'da Kalems Dağı'nda yangın
        Siirt'te gece yarısı havai fişek tepkisi: Sesler bomba ve silah sesini arat...
        Siirt'te gece yarısı havai fişek tepkisi: Sesler bomba ve silah sesini arat...
        Siirt te 124 doktor atandı
        Siirt te 124 doktor atandı
        Siirt'te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştu
        Siirt'te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştu
        Siirt'te iki mahallede 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuştu
        Siirt'te iki mahallede 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuştu