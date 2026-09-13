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        Siirt TSO Başkanı Kuzu iş yerlerinin açılışlarına katıldı

        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Güven Kuzu, iş yerlerinin açılışlarına katılarak, ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Siirt TSO Başkanı Kuzu iş yerlerinin açılışlarına katıldı

        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Güven Kuzu, iş yerlerinin açılışlarına katılarak, ziyaretlerde bulundu.

        Siirt TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kuzu, kentte hizmete giren et ve şarküteri ile kuaför salonunun açılış törenlerine katıldı.

        Açılışı yapılan işletme sahiplerini tebrik eden Kuzu, işletmelerin kentin ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kuzu, daha sonra bazı esnaf ve odaya kayıtlı işletmeleri ziyaret ederek, onların taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuzu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bölge ekonomisi açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti.

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        Siirt'in özellikle yer altı kaynakları ve yenilenebilir enerji potansiyeliyle yatırımcılara cazip geldiğini ifade eden Kuzu, şunları kaydetti:

        "Terörün olmadığı bölgeye yatırımcı gelir. Siirt, yer altı kaynakları ve yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip. İlimizin bu potansiyelinin daha güçlü şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz."

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