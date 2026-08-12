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        Siirt'te askıda kalan ve Botan Çayı'na düşme riski bulunan hafif ticari araç kurtarıldı

        Siirt'te askıda kalan ve Botan Çayı'na düşme riski bulunan hafif ticari araç ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Siirt'te askıda kalan ve Botan Çayı'na düşme riski bulunan hafif ticari araç kurtarıldı

        Siirt'te askıda kalan ve Botan Çayı'na düşme riski bulunan hafif ticari araç ekipler tarafından kurtarıldı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 68 HC 769 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Eruh yolunun Botan Köprüsü mevkisinde, yoldan çıkarak askıda kaldı.

        Botan Çayı'na düşme riski bulunan aracın sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araç, ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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