Siirt'te askıda kalan ve Botan Çayı'na düşme riski bulunan hafif ticari araç kurtarıldı

Siirt'te askıda kalan ve Botan Çayı'na düşme riski bulunan hafif ticari araç ekipler tarafından kurtarıldı.

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