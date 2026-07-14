Siirt'te balkondan düşen çocuk öldü

Siirt'te balkondan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yeni Mahalle'de bir apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan düşen C.E.K, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.E.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.