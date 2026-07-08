Siirt'te başı trafo temelindeki beton boşluğa sıkışan kedi kurtarıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kafası trafo temelindeki beton boşluğa sıkışan kedi ekiplerce kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedinin başının trafo temelinin beton deliğine sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Dicle Elektrik ekiplerine bildirdi. Ekipler, hilti yardımıyla betonu kırarak, yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Yapılan incelemede sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi salındı.

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