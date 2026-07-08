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        Siirt'te başı trafo temelindeki beton boşluğa sıkışan kedi kurtarıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kafası trafo temelindeki beton boşluğa sıkışan kedi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Siirt'te başı trafo temelindeki beton boşluğa sıkışan kedi kurtarıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kafası trafo temelindeki beton boşluğa sıkışan kedi ekiplerce kurtarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedinin başının trafo temelinin beton deliğine sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Dicle Elektrik ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, hilti yardımıyla betonu kırarak, yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Yapılan incelemede sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi salındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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