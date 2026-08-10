Siirt'te beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde beyin kanaması geçiren kadın, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde beyin kanaması geçiren kadın, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yayladağ köyü yaylasında yaşayan 47 yaşındaki H.K. beyin kanaması geçirdi.
Bölgeye kara ulaşımının bulunmaması nedeniyle olay yerine ulaşan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonrasında, Komuta Kontrol Merkezi tarafından hava ambulansı talep edildi.
Sağlık Bakanlığına bağlı hava ambulansının iniş yaptığı bölgede, hasta jandarma ekiplerinin desteğiyle hava ambulansına ulaştırıldı.
Siirt'e getirilen hasta 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
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