Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te heyelan tehlikesi: Yola düşen kaya parçalarını gençler temizledi

        Siirt'te heyelan tehlikesi: Yola düşen kaya parçalarını gençler temizledi

        Siirt'in Baykan ilçesi Dörtulalar mevkiinde heyelan tehlikesi nedeniyle riskli anlar yaşanırken, yola düşen kaya parçaları gençlerin duyarlı davranışı sayesinde temizlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Siirt'te heyelan tehlikesi: Yola düşen kaya parçalarını gençler temizledi

        Siirt’in Baykan ilçesi Dörtulalar mevkiinde heyelan tehlikesi nedeniyle riskli anlar yaşanırken, yola düşen kaya parçaları gençlerin duyarlı davranışı sayesinde temizlendi.

        Baykan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dörtulalar mevkiinde heyelan tehlikesi bulunduğu bildirildi. Bölgede artan risk nedeniyle yetkililer, can ve mal güvenliği açısından sürücülerin bu güzergâhı kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan, heyelan sebebiyle yola düşen kaya ve toprak yığınlarının yolu ulaşıma kapattığı öğrenildi. Bölgede bulunan bir grup genç, araçlarıyla seyahat ederken karşılaştıkları bu olumsuzluk karşısında duyarsız kalmadı. Kendi imkanlarıyla yola müdahale eden gençler, ellerindeki imkanlarla yoldaki taş ve kaya parçalarını temizleyerek güzergahı yeniden ulaşıma açtı. Bölgedeki tehlikenin tamamen geçmediği, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ani durumlara karşı tedbirli olmaları konusunda sürücüler uyarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti

        Benzer Haberler

        Siirt'te mantardan zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te mantardan zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kurtalan Kaymakamı Başara şehit aileleri ile bir araya geldi
        Kurtalan Kaymakamı Başara şehit aileleri ile bir araya geldi
        Siirt'te organ bağışına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi
        Siirt'te organ bağışına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi
        Siirt'te OSB Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Siirt'te OSB Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Siirt'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından husumet barışla sona er...
        Siirt'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından husumet barışla sona er...
        Siirt'te 7 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te 7 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı