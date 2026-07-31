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        Siirt'te katı atık sahasında çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te katı atık sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 22:15 Güncelleme:
        Siirt'te katı atık sahasında çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te katı atık sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Conkbayır Mahallesi'nde kentin evsel atıklarının depolandığı katı atık sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Siirt ve Gökçebağ belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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