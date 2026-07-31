Siirt'te katı atık sahasında çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te katı atık sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Conkbayır Mahallesi'nde kentin evsel atıklarının depolandığı katı atık sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Siirt ve Gökçebağ belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

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