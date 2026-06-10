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        Siirt'te kayıp ihbarı yapılan çobanın bulunması için çalışma başlatıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çoban Metin Dizek'in (23) bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Siirt'te kayıp ihbarı yapılan çobanın bulunması için çalışma başlatıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çoban Metin Dizek'in (23) bulunması için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Sit Mahallesi'nde dün hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan Dizek için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE ve güvenlik korucuları Dizek'in bulunması için bölgede arama çalışması yürütüyor.

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