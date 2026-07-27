Siirt'te meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında bazı ağaçlar zarar gördü. İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında, bazı meyve ağaçları zarar gördü.

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