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        Siirt'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Siirt'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Siirt'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Siirt'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Siirt-Kurtalan yolunda dün yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Ertaş'a (73) sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Ertaş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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