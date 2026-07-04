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        Siirt'te şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Siirt'te şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        N.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Üçpınar köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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