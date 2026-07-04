Siirt'te şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. N.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Üçpınar köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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