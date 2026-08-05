Siirt'te TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nın hazırlıklar sürüyor

TEKNOFEST kapsamında Siirt'te düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın hazırlıklarına devam ediliyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte, 18 Ağustos-3 Eylül'de Siirt Havalimanı'nda yapılacak yarışmanın hazırlıkları için Vali Vekili Birkan Tatlısöz başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantı yapıldı.



Toplantıda, organizasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla ulaşım, konaklama, güvenlik, altyapı çalışmaları, planlama, koordinasyon süreçleri ile yarışma alanlarına yönelik hazırlıklar ayrıntılı olarak değerlendirildi.



Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun ele alındığı toplantıda, görev dağılımları gözden geçirildi, hazırlık sürecinin planlanan takvim doğrultusunda yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.



Toplantıda, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun en önemli organizasyonları arasında yer alan yarışmanın en üst düzey organizasyon kalitesiyle gerçekleştirilmesi amacıyla tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü ifade edildi.



Binlerce yarışmacı ve ziyaretçinin katılımının beklendiği organizasyonun, Siirt'in teknoloji ve inovasyon alanındaki görünürlüğünü artırmasının yanı sıra yerli ve milli teknoloji ekosisteminin tanıtımına, kentin turizm potansiyeline ve marka değerine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.



Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Baykar Teknoloji mekatronik mühendisleri Hakan Çiçek ve Emre Çınar, Baykar Kurumsal İletişim Uzmanı Hasan Güven, Siirt DENEYAP Sorumlusu ve T3 Vakfı Temsilcisi Eda Çavuş ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

