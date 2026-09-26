Siirt'te "Türkiye Sohbetleri" programı düzenledi

Siirt'te "Türkiye Sohbetleri" kapsamında "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" programı düzenlendi.

Vali Kemal Kızılkaya, Valilik ve Sivil Dayanışma Platformu (SDP) işbirliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantının önemini anlatan Kızılkaya, katılanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aşamalarından birinin "Terörsüz Türkiye" süreci olduğunu söyledi.

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TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile sürecin belli bir aşamaya geldiğini ifade eden Köroğlu, "Önümüzdeki süreçlerde de bu kanunun uygulanması ve bu kanunla ilgili birtakım süreçlerin gözlemlenmesiyle ilgili bir döneme girdik, aşamaya girdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan da "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yürüttüğü politikanın ülkeye istikrar, refah, huzur ve bereket getireceğini, kardeşliği güçlendireceğini kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın da milletin nezdinde de çok büyük bir kabul gören sürecin bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacağını bildirdi.

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Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, BBP İl Başkanı Bahattin Mergen, HÜDA PAR İl Başkanı Abdulhakim Tekin, ilçe ve belde belediye başkanları, akademisyenler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.