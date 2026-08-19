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        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması 2. gününde devam ediyor

        Siirt'te, 3 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması ikinci gününde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:20 Güncelleme:
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması 2. gününde devam ediyor

        Siirt'te, 3 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması ikinci gününde sürüyor.

        Baykar yürütücülüğünde TEKNOFEST kapsamında Valilik ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda 18 Ağustos-3 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması", "Savaşan İHA Yarışması" ve "Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması" kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

        Bu yıl ikincisi düzenlenen "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması" kategorisiyle dün yapılan teknik kontrol ve hazırlıklarla başlayan organizasyon, ikinci gününde müsabakalarla devam etti.

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, beraberindekilerle yarışmanın düzenlendiği alanı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, gençlerle bir araya geldi.

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        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kızılkaya, bugün kentte heyecan dolu bir gün yaşandığını söyledi.

        TEKNOFEST'in ülkenin gururu, gençlerin umudu olduğunu belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

        "Ülkemize TEKNOFEST'i kazandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere T3 Vakfı ve Baykar'ın kurucuları Sayın Selçuk Bayraktar'a, Haluk Bayraktar'a, Bayraktar ailesine teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz, Siirt'te üç hafta boyunca heyecan dolu günler geçirecek. Biz de buna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi olarak gençlerin burada güzel günler geçirmesi için her türlü desteği vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle organizasyonun güzel bir şekilde geçmesini ve ülkemize, milletimize, ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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        Kızılkaya, organizasyon kapsamında 1500 katılımcının aileleri ve tanıdıklarıyla kente geleceğini belirterek, organizasyonun kentin tanıtımına katkısının büyük olacağına inandığını kaydetti.

        Öğretmeni ve arkadaşlarıyla etkinliği izlemeye gelen Ezgi Kayıkçı da etkinliği çok güzel bulduğunu dile getirdi.

        "TEKNOFEST'i deneyimlemek ayrı bir heyecan verdi. Çok mutluyum. Çok da güzel bir deneyim oldu." diyen Kayıkçı, daha önce televizyondan izleyebildiği organizasyonu yakından görmenin çok heyecan verici olduğunu anlattı.

        Elçin Melek Sebat ise ilk kez katıldığı TEKNOFEST'te gördüğü manzaradan çok etkilendiğini söyledi.

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        Ümame Aslan da alanı gezip İHA'ları yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinliğe, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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