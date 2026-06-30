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        Boyabat Kaymakamı Yılmaz için veda programı düzenlendi

        İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bursa'nın Mudanya ilçesine atanan Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Boyabat Kaymakamı Yılmaz için veda programı düzenlendi

        İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bursa'nın Mudanya ilçesine atanan Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz için veda programı düzenlendi.

        İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yılmaz, Boyabat'ta kaymakamlık görevinde bulunmaktan şeref duyduğunu söyledi.

        Görev süresi boyunca Boyabat için var güçleriyle el birliğiyle çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Çok şükür, sizler bunu gördünüz, bize yardım ettiniz. Makam odamda, toplantılarda ne konuştuysam, kimlere ne sözü verdiysem hepsini yerine getirmeye çalıştım. Birlikte yerine getirmeye çalıştık. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum." dedi.

        Yılmaz, görevde bulunduğu süre zarfında kendisine destek veren Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'e de teşekkür etti.

        Programda Kaymakam Yılmaz'a plaket ile çeşitli hediyeler verildi.



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