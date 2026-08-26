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        Boyabat'ta eski devlet hastanesi binasında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde eski devlet hastanesi binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Boyabat'ta eski devlet hastanesi binasında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde eski devlet hastanesi binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi yanında bulunan ve kullanılmayan eski devlet hastanesi binasından duman yükseldiğini gören hastane yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yapılan çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında, binanın eski malzemelerin bulunduğu depo bölümünde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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