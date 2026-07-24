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        Boyabat'ta inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Boyabat'ta inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Şehit Erkan Çatal Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta kalıp tahtalarını söken Metin K. (35), dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

        Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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