Boyabat'ta yangın tatbikatı düzenlendi
Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile doğal gaz dağıtım şirketinin iş birliğinde Erenlik Mahallesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi.
Tatbikatta itfaiye ve doğal gaz şirketinin teknik personeli, oluşturulan alanda doğal gaz hattında kontrolden çıkan yangına nasıl müdahale edileceğini uygulamalı olarak gösterdi.
Tatbikatı Boyabat Belediye Başkan Vekili Hayrettin Tuncay, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen ile birim müdürleri de takip etti.
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